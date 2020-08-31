После коронавирусных запретов в Екатеринбурге стало больше парикмахеров и маникюрш

В Екатеринбурге со снятием ряда ограничительных мер, введенных во время пандемии коронавируса, стали популярнее услуги салонов красоты. Вырос спрос, при этом стало больше мастеров по маникюру и парикмахеров (чем до пандемии), из-за чего цены не выросли и даже пошли вниз.

По данным сервиса «Авито Услуги», спрос и предложение в индустрии красоты изменились практически по всей России. По сравнению с прошлым годом, спрос на парикмахеров в Екатеринбурге вырос на 32%, а предложение – 24,6%. При этом платить за услугу уральцы стали меньше, медианная цена снизилась на 11%. В среднем по стране спрос на новую прическу вырос в полтора раза, а предложение – на 35%, чек остался прежним.

Спрос на маникюр вырос на 43,5%, в целом по стране примерно на треть. Вместе с этим в столице Среднего Урала предложений по маникюру стало больше на 29,1%, но медианная цена не изменилась.

«К сентябрю большинство работников вернется в офисы, к тому же начнется учебный год. В это время спрос на услуги парикмахеров и мастеров маникюра традиционно выше, однако в этом году его подстегнул долгий период самоизоляции. Люди соскучились по уходу и салонному сервису и спешат подготовиться к сентябрю», – объяснил тенденцию управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Отметим, весной, еще до объявления о нерабочих днях, бьюти-сфера анонсировала рост цен из-за резко подорожавших масок. В Свердловской области с карантина первыми вышли парикмахерские, но в очень ограниченном формате: Куйвашев разрешил стрижки еще в апреле, но все остальные услуги, включая покраску волос и уходовые процедуры, были под запретом. По итогам «карантикул» департамент труда заявил о росте числа безработных: если в начале года на учете стояли 23 тысячи человек, то к середине августа – 112 тысяч.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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