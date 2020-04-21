«Чек из парикмахерской спасает от штрафа», – салоны о бизнесе во время самоизоляции (ФОТО, ВИДЕО)

Прошло чуть больше недели с того момента, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским. Съемочная группа «Нового Дня» побывала в нескольких салонах, чтобы выяснить: боятся ли клиенты выходить из дома ради стрижки и есть ли сейчас в подобных заведениях очереди. Подробности – в нашем видео.

Опасно ли ходить в парикмахерские

Первым делом наша съемочная группа отправилась в барбершопы. В одном из них мы застали администратора, которая усердно обрабатывала поверхности полок и кресел зала антисептическим средством. Анастасия рассказала, что в связи с вспышкой коронавируса они ведут книгу измерения температуры тела сотрудников, и проводят дезинфекцию помещения каждые 2-3 часа. А мастера работают в защитных масках. В зале при этом могут находиться максимум 4 клиента. «Наплыв клиентов был после карантина, но чувствуется, что люди побаиваются. Многие звонят и спрашивают про санобработку. Кто-то не хочет во время самоизоляции детей водить в общественные места. Сами клиенты периодически приходят в масках», – дополнила Анастасия.

В другом барбершопе нас встретил владелец Евгений. Он рассказал, что перед открытием 13 апреля помещения промыли хлорсодержащими и дезинфицирующими средствами от потолка до пола. Также провели влажную уборку на лестничной клетке, обработали поручни и ручки дверей.

«Сейчас мы в обязательном порядке обрабатываем поверхности столов, кресел. В клиентской зоне у нас обязательно выставлен антисептик, где каждый может воспользоваться им. Мы работаем из расчета 10 кв. м на человека. Если приходит больше народу – мы просто записываем их на другие дни и время, чтобы столпотворения не было», – говорит он.

Он также отметил, что в первые дни было очень много людей, а сейчас поток клиентов значительно сократился.

Наша съемочная группа посетила и обычные парикмахерские. В одной из них директор Татьяна Губина поделилась наблюдением, что сейчас чаще приходят мужчины. Связано это с тем, что пока мастера не могут оказывать услуги по окрашиванию волос. Она также отметила, что штрафовать за поход к парикмахеру, как за нарушение режима самоизоляции, никто не будет. «Я спрашивала полицейских. Меня остановили сотрудники полиции 12 апреля, когда я шла домой. Я сказала, что на следующий день у меня открываются парикмахерские и к нам поедут клиенты. Что они должны говорить, если их остановят? Полицейские сказали, нужно просто сообщить, что человек идет в парикмахерскую, а на обратном пути предъявить чек, если задержат», – рассказала Татьяна Губина.

В целом наш обход показал, что в барбершопах и парикмахерских нет дефицита масок, перчаток, антисептиков. Для безопасности сотрудников и клиентов заведения избегают скопления людей. Потому все приемы ведутся по записи. Кроме того, как рассказали владельцы, надзорные ведомства не наседают с внеочередными дополнительными проверками салонов на предмет соблюдения всех мер по борьбе с распространением коронавируса и других заболеваний.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман

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