«Раньше коробка стоила 400, теперь – 1 200», – бьюти-сфера готовится повышать цены из-за резко подорожавших масок

Представители бьюти-сферы Екатеринбурга готовятся к повышению цен на свои услуги. Причина – в резком подорожании масок, которые используют практически все, кто работает в этой отрасли. «Масок днем с огнем не найти. Я никогда в аптеках их не покупала, заказывала нужное на месяц количество у поставщика, мне привозили. Упаковка из 50 штук стоила 400 рублей. Теперь – 1200. Поставщик объяснил, что у него и в закупе цена подскочила – до 650 рублей. Причем больше двух упаковок в одни руки не продают», – рассказала «Новому Дню» мастер по маникюру Елена.

Аналогичные истории рассказывают и другие сотрудники индустрии красоты. «Наш поставщик объяснил, что материалы, из которых изготавливают эти маски, китайские, хотя предприятия, которые их шьют, местные. И поскольку нет сырья, то и возник дефицит. Причем местные китайцы, которые приезжают сюда на заработки, еще пару недель назад собирали партии для своих родственников в КНР – и тоже в очереди выстраивались за масками, где только можно их купить. Формально вроде какой-то запрет есть на экспорт масок, но на частных лиц он не распространяется», – добавила владелица массажного кабинета в Екатеринбурге Мария.

Из-за резкого подорожания масок бьюти-индустрия готовится к повышению цен. «У нас еще есть запасы масок примерно на месяц. Но если через некоторое время ситуация не придет в норму и цены не вернутся к прежним, придется поднимать стоимость услуг – маски раньше нам в полтора-два рубля обходились. К тому же некоторые составы и материалы мы покупаем в Европе и в Китае – за евро и доллары соответственно, а они тоже подскочили в цене», – сказала сотрудница brow-бара Евгения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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