В Екатеринбурге почтут память жертв трагедии Беслана

Сегодня в Свердловской области почтут память жертв трагедии в Беслане и погибших борцов с терроризмом. В 13:05 (время первого взрыва в Беслане в 2004 году) во всех центральных православных храмах и в одном католическом прозвучит поминальный колокольный звон. В мечетях, в синагоге и в лютеранской церкви начнется поминальная молитва. В 15:00 на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоится торжественно-траурная церемония в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие посвящено Дню памяти о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года в школу № 1 города Беслана (Северная Осетия) ворвались террористы. В ночь на 2 сентября на контакт с боевиками вышел доктор Леонид Рошаль, прибывший в Беслан. Переговоры не принесли результатов. Террористы отказались от предложений обменять заложников-детей на взрослых и предоставить им коридор для прохода в Ингушетию и Чечню. Не удалось договориться с боевиками и о доставке в школу воды, еды и лекарств. В течение двух дней бандиты удерживали в заминированном здании школы более тысячи заложников – детей, их родителей и близких, учителей. В пятницу, 3 сентября, наступила трагическая развязка. В 13:05 в спортзале прогремел взрыв, бойцы спецназа начали штурм и взяли школу под свой контроль, началась перестрелка, около 30 бандитов были убиты. При штурме погибли 338 заложников, в том числе – 156 детей.

С 2005 года в России 3 сентября стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.09.20

В Свердловскую область придут первые осенние заморозки. / В Екатеринбурге осушили Городской пруд для продолжения реконструкции Макаровского моста (ФОТО). / На фасаде выставочника в Екатеринбурге появился красно-белый флаг (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»