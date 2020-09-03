«Автомобилист» начал новый сезон в КХЛ с победы в уральском дерби

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» добился трудовой победы на старте 13-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске «шоферы» обыграли местный «Трактор» со счетом 3:1.

Шайбы в составе победителей забили Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. 42-летний Павел Дацюк, который продлил свою карьеру на еще один сезон, заработал два очка, отдав партнерам результативные передачи. Вратарь Якуб Коварж отразил 38 бросков по своим воротам. В составе «Трактора» единственной шайбой отметился капитан команды Сергей Калинин.

Напомним, первый домашний матч «Автомобилист» проведет 5 сентября, соперником екатеринбуржцев станет московский «Спартак». В этом году из-за пандемии коронавируса на играх КХЛ действует особый порядок. В КРК «Уралец» смогут прийти не более 30% зрителей. Сегодня после 22.00 на официальной сайте «Автомобилиста» начнется онлайн продажа билетов на субботний матч. Купить тикеты в кассах невозможно.

Екатеринбург, Челябинск, Валентина Ярославцева

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