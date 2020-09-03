К мемориалу «Черный тюльпан» возложили цветы в память о жертвах терроризма (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоялась торжественно-траурная церемония в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ней приняли участие вице-губернатор Павел Креков, вице-спикер областного заксобрания Виктор Шептий, руководители силовых структур и ведомств, а также Центрального военного округа и представители всех традиционных религиозных конфессий.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом стал памятной датой в 2005 году. А 1 сентября 2004 года в школу № 1 города Беслана (Северная Осетия) ворвались террористы, захватив более тысячи заложников – детей, их родителей и близких, учителей. Переговоры не принесли результатов. Террористы отказались от предложений обменять заложников-детей на взрослых и предоставить им коридор для прохода в Ингушетию и Чечню. В течение двух дней бандиты удерживали заложников в заминированном здании школы. В пятницу, 3 сентября, наступила трагическая развязка. В 13:05 в спортзале прогремел взрыв, бойцы спецназа начали штурм и взяли школу под свой контроль, началась перестрелка, около 30 бандитов были убиты. При штурме погибли 338 заложников, в том числе – 156 детей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.09.20

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