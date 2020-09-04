Химики: если это был «Новичок», то как боевое отравляющее вещество он потерпел фиаско

Власти Германии сделали официальное заявление: Алексея Навального отравили «Новичком» и это дело рук Москвы. Это уже не первая история, связанная с этим веществом. Несколько лет назад аналогичные претензии в адрес России звучали и по поводу отравления экс-полковника ГРУ, осевшего в Великобритании, Сергея Скрипаля. У ученых-химиков подобные заявления, впрочем, вызывали скепсис. «Новый День» приводит выдержки из лекции, которую прочли военный врач-токсиколог Алексей Водовозов и химик-органик Алексей Паевский.

«Про «Новичка» – единственным источником по нему был Вил Мирзаянов, который переехал в США, но когда начли говорить другие участники программы, выяснилось, что «Новичок» – это не БОВ (боевое отравляющее вещество, – прим. ред.), а система доставки. Ставилась задача на разработку бинарного оружия. Но до конца ее довести не удалось. Чаще всего те, кто говорят это слово – «бинарность», не понимают его значения. Вообще создание бинарных БОВ было вызвано тем, что даже самые современные из них очень опасны, в том числе для хранения. От ФОВ (фосфорорганические отравляющие вещества, – прим. ред.) умерло больше своих, чем чужих. Так что еще во время Второй мировой немцы стали думать, как создать два компонента, сами по себе малотоксичные, чтобы они были в разных камерах снаряда, а в момент подлета к цели все успевало смешаться, прореагировать и прилетело в форме токсичного БОВ. И именно в Германии были сформулированы принципы бинарного БОВ. Большинство веществ, даже если вы их сольете вместе, не станут БОВ – их надо греть, кипятить часами, катализатор добавлять. Поэтому история про то, что Скрипаля отравили бинарным ФОВ, скорее всего, неправда».

«СМИ писали, что «Новичка» привезла в Британию Юлия Скрипаль в чемодане. Но это, мягко говоря, несерьезно. В принципе, это способ уничтожить пару аэропортов и самолет. Нельзя гарантировать, что вы довезете вещество в сохранности. Вы проходите контроли на выходе из страны и на въезде. И потом – это чемодан. Его бросают. Гарантировать, что вещь не вскроется в полете, нельзя».

«Уже через 8 дней после того, как были найдены Сергей и Юлия Скрипали, было объявлено, что это точно «Новичок», а виновата Россия – или намеренно отравила их этим веществом, или потеряла контроль над ним. Определить, что это именно «Новичок», позволило то, что вещество было в базе спектральной библиотеки США еще с 1998 года. То есть у них был образец. К тому же в 1999 году США участвовали в ликвидации опытного полигона в Узбекистане, как раз там, где, по словам Мирзаянова, тестировали «Новичка».

«У ФОВ есть характерный постсиндром – идет поражение нервной ткани, проявляется характерная нейропатия. Увидев человека, очнувшегося после отравления, мы сможем сказать, что человек был поражен ФОВ или нет. Но вообще сам факт того, что оба выжили, говорит о том, что «Новичок» как БОВ потерпел фиаско. Если он действительно задумывался как боевое отравляющее вещество, то есть оружие массового поражения, то уж точечные цели должны были умереть».

Стенограмму всей лекции ученых, посвященной боевым отравляющим веществам, можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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