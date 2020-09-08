Глава ФАР о приговоре Ефремову: «Его могли запомнить как оступившегося пьяницу, а запомнят как пьяную сволочь»

Суд вынес решение по делу о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Актер проведет 8 лет в колонии общего режима, если не обжалует приговор. Федеральные СМИ, находившиеся в суде, показали, как отреагировала толпы на крыльце суда: одни кричали: «Он не виноват», другие: «Мало».

По мнению главы Федерации автомобилистов России Максима Едрышова, приговор в целом справедлив, но Ефремов своими действиями в ходе процесса поставил крест на репутации. «Приговор соответствует санкциям, прописанным в Уголовном кодексе, срок может быть до 12 лет, ему дали восемь, на три года меньше, чем просила прокуратура. Так бывает не всегда. Да, суд учитывает звание заслуженного артиста. Но за всей карнавализацией процесса все забыли, что речь идет о деле, где погиб человек. Многие опасались, что он попытается отмазаться, в целом, позиция защиты на это и была направлена. Из всей этой истории у него был шанс выйти нормальным, порядочным человеком, его могли запомнить как пьяницу, который оступился, а запомнят как пьяную сволочь», – считает Едрышов.

ДТП на Садовом кольце случилось вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном, водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, погиб в больнице на следующее утро. Сначала Ефремов признал вину, записал видео с раскаянием, а после позицию сменил. Его адвокат устроил шоу в суде, говорил, что за рулем был не Ефремов, актер заявлял, что ничего не помнит. На последнем заседании до суда свою вину Ефремов признал и заявил: «Алкоголь – это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары».

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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