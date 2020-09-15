Защитника Ефремова по делу о смертельном ДТП хотят лишить статуса адвоката

Министерство юстиции России внесло представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева и возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского. Решение было принято в связи с их деятельностью в рамках дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

«В адвокатские палаты соответствующих субъектов России внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева», – сообщили в министерстве.

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и отправил его на восемь лет в колонию общего режима. Актера взяли под стражу в зале суда. Судья назвала голословными доводы защиты Ефремова о том, что причиной смерти водителя фургона стали действия очевидцев, перевернувших автомобиль, или неоказание комплекса медицинских услуг. Версию адвокатов о том, что автомобилем актера управлял не он, суд счел недостоверной.

Москва, Зоя Осколкова

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