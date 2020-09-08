Суд отправил на восемь лет в колонию актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров, и отправил его на восемь лет в колонию общего режима. Актера взяли под стражу в зале суда.

Судья назвала голословными доводы защиты Ефремова о том, что причиной смерти водителя фургона стали действия очевидцев, перевернувших автомобиль, или неоказание комплекса медицинских услуг. Версию адвокатов о том, что автомобилем актера управлял не он, суд счел недостоверной.

«Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», – зачитала судья Елена Абрамова (цитата по РИА «Новости»). Ранее она отметила, что суд исходил из того, что актер не признал свою вину.

Кроме того, суд взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

Потерпевшие согласились с приговором, заявив, что обжаловать его не намерены.

Стоит отметить, что подсудимый выслушал приговор, не меняясь в лице. Ранее на одном из судебных заседаний он заявил, что запрошенный прокуратурой срок для него равен смертельном приговору.

Прокуратура просила назначить актеру 11 лет колонии общего режима и запретить ему три года после освобождения садиться за руль. Адвокаты Ефремова говорили о «справедливом приговоре» без реального срока лишения свободы, при этом защитник Эльмар Пашаев напоминал о том, что у актера на иждивении находятся дети, а сам Ефремов частично погасил иски о компенсации вреда. Надо отметить, что максимальный срок лишения свободы по статье, которую инкриминировали подсудимому, – 12 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях. При этом сразу трое свидетелей защиты заявили, что актер был на пассажирском сиденье, а в его машину до аварии сел высокий мужчина в бейсболке.

Москва, Татьяна Дорофеева

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