«Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь» со счетом 7:0

«Автомобилист» одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ. Во вторник вечером на домашнем льду подопечные Билла Питерса обыграли пекинский «Куньлунь Ред Стар», забив сопернику семь безответных шайб. В составе екатеринбургской команды отметились семь разных хоккеистов: Георгий Белоусов, Чарльз Дженовей, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Дэн Секстон, Андрей Обидин. Вратарь Якуб Коварж оформил второй шат-аут, отразив 22 броска соперников.

«Мы сразу задали тон этой игре, уже в первом периоде создали комфортное преимущество (за первые 20 минут «Автомобилист» забросил три шайбы, – прим. ред.), и за счет этого хорошо провели эту встречу. У нас отличная группа игроков, а в скором времени, мы надеемся, в состав вернутся еще и Джефф Плэтт и Брукс Мэйсек», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Самым результативный игроком встречи стал Дэн Секстон. «У нас выдалась хорошая игра все 60 минут. Хорошо получалось играть в меньшинстве, и мы не дали сопернику шансов», – рассказал хоккеист на пресс-конференции.

Его партнер по команде Вячеслав Литовченков отметил, что несмотря на крупный счет матч дался екатеринбуржцам нелегко: «Я думаю, такие игры нравятся болельщикам – много голов и на любой вкус. Не скажу, что было легко, все-таки соперник играет в агрессивный хоккей, и для нас это был хороший спарринг».

После трех побед с общим счетом 11:1 «Автомобилист» занимает первую строчку в конференции «Восток». Следующая игра также пройдет в Екатеринбурге – 11 сентября команде предстоит встреча с нижегородским «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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