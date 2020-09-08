российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 сентября 2020, 20:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь» со счетом 7:0

Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ. Во вторник вечером на домашнем льду подопечные Билла Питерса обыграли пекинский «Куньлунь Ред Стар», забив сопернику семь безответных шайб. В составе екатеринбургской команды отметились семь разных хоккеистов: Георгий Белоусов, Чарльз Дженовей, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Дэн Секстон, Андрей Обидин. Вратарь Якуб Коварж оформил второй шат-аут, отразив 22 броска соперников.

«Мы сразу задали тон этой игре, уже в первом периоде создали комфортное преимущество (за первые 20 минут «Автомобилист» забросил три шайбы, – прим. ред.), и за счет этого хорошо провели эту встречу. У нас отличная группа игроков, а в скором времени, мы надеемся, в состав вернутся еще и Джефф Плэтт и Брукс Мэйсек», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Самым результативный игроком встречи стал Дэн Секстон. «У нас выдалась хорошая игра все 60 минут. Хорошо получалось играть в меньшинстве, и мы не дали сопернику шансов», – рассказал хоккеист на пресс-конференции.

Его партнер по команде Вячеслав Литовченков отметил, что несмотря на крупный счет матч дался екатеринбуржцам нелегко: «Я думаю, такие игры нравятся болельщикам – много голов и на любой вкус. Не скажу, что было легко, все-таки соперник играет в агрессивный хоккей, и для нас это был хороший спарринг».

После трех побед с общим счетом 11:1 «Автомобилист» занимает первую строчку в конференции «Восток». Следующая игра также пройдет в Екатеринбурге – 11 сентября команде предстоит встреча с нижегородским «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

Горздрав: очереди в неотложках связаны с началом учебного года. / Власти объяснили, с чем связан рост смертности в июле в полтора раза. / Екатеринбуржцы о приговоре Ефремову: «Если человек одарен, это не значит, что ему позволено все» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» открыл хоккейный сезон в Екатеринбурге «сухой» победой над «Спартаком» (ФОТО)

ХК «Автомобилист» назвал свой главный козырь в новом сезоне

«Автомобилист» начал новый сезон в КХЛ с победы в уральском дерби

«Автомобилист» сможет принимать на домашних матчах только 30% зрителей

В «Автомобилисте» вспышка коронавируса – заболели треть игроков

Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом, остальная команда ждет результатов тестирования

«Автомобилист» начинает продажу абонементов на сезон. Купить их смогут не все

ХК «Автомобилист» разбросал шайбы по Екатеринбургу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,