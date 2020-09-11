«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ

«Автомобилист» впервые проиграл матч с начала старта сезона КХЛ. В пятницу вечером екатеринбургская команда на домашнем льду уступила нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4. Исход встречи решился в послематчевых буллитах.

Первый период сложился для «Автомобилиста» удачно. Уже на пятой минуте вернувшийся в состав Брукс Мэйсек создал проблемы для вратаря «Торпедо» и забросил первую шайбу на добивании. Гости отыгрались спустя несколько минут. Сухую серию Якуба Коваржа прервал нападающий «Торпедо» Даниил Ильин, который подставил клюшку под летевшую шайбу. Еще до перерыва екатеринбуржцы вновь вырвались вперед. Павел Дацюк обыграл соперника на средней линии и отдал голевой пас Алексею Макееву – тот не промахнулся.

Но во второй двадцатиминутке дела у «Автомобилиста» пошли не так хорошо. Несмотря на игровое преимущество по броскам, екатеринбуржцы в середине матча пропустили два быстрых гола. У соперников отметились Джастин Клус и Крис Уайдмен. Положение спас снова Брукс Мейсек. Уже под занавес периода после долгого розыгрыша большинства екатеринбургский легионер оформил дубль.

Третий период завершился без голов, а овертайм остался за «Торпедо», но хозяев выручал Якуб Коварж. Выяснять победителя встречи пришлось в серии буллитов. Обе команды допустили несколько промахов, свою попытку реализовал только нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков. Благодаря ему гости и отпраздновали победу.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс на послематчевой пресс-конференции отметил, что соперник сегодня показал очень быстрый хоккей.

«Они очень быстро переходили из обороны в атаку. Мы не ожидали таких скоростей от них, и к сожалению, получился такой итог игры. Но сегодня нашей команде удавалось хорошо контролировать шайбу, благодаря этому были хорошие действия в зоне нападения. Наверное, сил у игроков было не так много. Но качество игры было хорошее и в основное время матча, и в овертайме. Когда «Автомобилист» начал уступать в счете, никакой паники не было. Мы понимали, что нужно спокойно сравнять счет. Гол Мейсека в большинстве позволил этот сделать. Было достаточно времени, чтобы вырваться вперед, но не получилось. Но команда продолжала показывать свою игру», – прокомментировал Питерс.

«Автомобилист» завершил домашнюю серию игр. Следующие два матча екатеринбургский клуб проведет на выезде, где сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» и пекинский «Куньлунь Рэд Стар». На домашний лед команда вернется 20 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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