Андрей Перла: «Избирателю плюнули в лицо, и не очень понятно – зачем»

В России обсуждают итоги прошедшего накануне единого дня голосования. Некоторые эксперты считают, что в ряде регионов административный ресурс применялся массово и довольно цинично.

Об этом, в частности, «Новому Дню» заявил политконсультант Андрей Перла. «Старинный лозунг КПРФ «Выборы – обман», к сожалению, подтвердился, – считает он. – Эти выборы были устроены таким образом, чтобы лишить даже лояльно настроенных, пропутинских граждан всякого уважения к власти».

Наиболее ярко, по мнению эксперта, это проявилось в Пензе, где «избирателю плюнули в лицо, и не очень понятно – зачем». Перла считает, что победа действующего губернатора Олега Белозерцева с результатом около 80% при том, что он вызывает отторжение у многих избирателей, оскорбительна для них. Был серьезный запрос электората на замену главы региона, но в Москве его не услышали.

Вообще же в большинстве регионов кандидаты от «Единой России» получили первые места, хотя все указывает на явное недовольство избирателей партией власти.

«В краткосрочной перспективе это великая победа кремлевского блока внутренней политики и лично Кириенко. Но в долгосрочной – это возможность серьезного политического кризиса, который сложно будет купировать. Даже лояльные граждане от власти отвернутся. Они скажут: «Раньше вас наше мнение не интересовало. Вот и разбирайтесь теперь со всеми проблемами сами», – прогнозирует Перла.

Если говорить о результатах молодых партий, то они неоднозначны. В Челябинской области партия «Зеленая альтернатива» балансирует на грани 5%. Пока окончательный подсчет не завершен, непонятно, пройдет ли партия в заксобрание. Если да, то для нее это будет серьезной победой: в этом случае она сможет выдвигаться в Госдуму без сбора подписей. Прилепинская «За правду» и Партия Роста на Южном Урале откровенно провалились. «Новые люди» неплохо показали себя в Новосибирске. На Ямале и в Кургане обошлось без сюрпризов.

В достаточно сложной ситуации оказалась «Справедливая Россия». В ряде регионов она показала даже более низкий результат, чем «пенсионеры». По мнению Перлы, это говорит о том, что срок жизни этого проекта подходит к концу, и, вероятно, в новом созыве Госдумы мы СР уже не увидим.

Москва, Севастополь, Челябинск, Пенза, Евгения Вирачева

Москва, Севастополь, Челябинск, Пенза. Другие новости 14.09.20

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