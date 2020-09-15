Депутат предрек вторую волну Covid-19, обвинив в этом тусовщиков и гастарбайтеров

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников убежден, что в ближайшее время город получит новый всплеск заболеваемости Covid-19, так как принятые меры профилактики недостаточны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня он пожелал выступить после доклада замглавы города по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой, которая рассказала о количестве классов, закрытых на карантин по коронавирусу – сейчас их 22.

По мнению Колесникова, ряд развитых стран, например, Израиль и Австрия, не зря снова начали ужесточать антиковидные меры, так как вторая волна в мире уже идет. При этом в Екатеринбурге проходят массовые гуляния, открыты почти все развлекательные заведения, которые посещают в том числе и подростки, а потом идут оттуда в школы. «Детки сидят в тесных классах, не проветривается ничего, маски не носят», – возмутился депутат. По его мнению, противоковидные меры надо ужесточить на областном уровне.

Он также обратил внимание на проблему гастарбайтеров в своем Железнодорожном районе. По его словам, в некоторых «резиновых» квартирах можно найти по 30-40 нелегальных жильцов, но никто с этим особенно не борется.

В то же время, считает он, заразиться коронавирусом, просто проживая с больным в одном подъезде, – нереально: «В подъезде никто не спит, перила не облизывает».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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