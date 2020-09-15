Депутаты потребуют от губернатора и полпреда ужесточить коронавирусные меры

Екатеринбургская гордума направит письмо с требованием ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и тщательнее следить за уже существующими требованиями. Депутат Александр Колесников подготовил текст обращения на имя мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, полпреда Николая Цуканова и губернатора Евгения Куйвашева, под текстом подписываются его коллеги по ЕГД.

В тексте – девять предложений, в числе которых: ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, организовать работу поликлиник так, чтобы там не копились очереди, контролировать коронавирусную безопасность в общепите (особенно в ночных заведениях), школах и вузах, ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и обязать таксистов установить защитные экраны. Также предлагается запретить прогулки более чем по два человека (кроме родственников) и «обеспечить патрулирование общественных пространств на предмет скопления отдыхающих большими компаниями». Еще одно предложение – не пускать на занятия детей, которые вернулись с отдыха не только из-за рубежа, но и отдыхавших в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Как пояснил «Новому Дню» Александр Колесников, он планировал отправить обращение от своего имени, но сегодня после заседания думы к нему стали подходить коллеги, пожелавшие подписаться под этим письмом. «Ряд депутатов поставили подписи, кто-то отказался. До конца недели планирую всех обойти, будем отправлять от имени гордумы», – прокомментировал Колесников. По его мнению, контроль за соблюдением требований и их ужесточение необходимы, потому что в городе очень много болеющих и очень много смертей, а население стало забывать о необходимости масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

Напомним, Колесников сегодня в ЕГД предрек вторую волну Covid-19, обвинив в этом тусовщиков и гастарбайтеров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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