За сутки от коронавируса умерли четыре свердловчанина

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 127 человек, скончались четверо. Таким образом с начала пандемии заразились 27 299 уральцев, умерли 537.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу, всего в России за сутки вирус унес жизни 132 человек, за весь период по России умерло 18 917 человек. За прошедшие сутки выписано 5 809 человек, из них в Свердловской области – 60.

В минувший понедельник губернатор Свердловской области подписал указ о послаблении коронавирусных мер. Однако депутаты ЕГД попросят их ужесточить и усилить контроль за действующими, потому что в городе очень много больных и очень много смертей, а население стало забывать о необходимости масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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