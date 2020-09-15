Губернатор Куйвашев разрешил профосмотры и диспансеризацию

Губернатор Евгений Куйвашев снова ослабил ограничительные меры против распространения коронавируса. Очередной указ размещен на официальном портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще на неделю, до 21 сентября, продлен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Остальные же с сегодняшнего дня могут:

– проходить профосмотры и диспансеризацию в медицинских учреждениях;

– целыми группами (в том числе и больше 20 человек) ходить по музеям, выставкам и дельфинариям, зоопаркам;

– посещать детские игровые площадки и аттракционы, но пока – на улице; детские игровые комнаты в помещениях могут при соблюдении всех санитарных правил работать с загрузкой не более 50%;

– группами заниматься спортом в фитнес-центрах.

Разрешено работать выставочно-конгрессным площадкам, детским игровым комнатам, клубам и так далее. На массовых мероприятиях в спортивных объектах смогут присутствовать не 30%, а 50% зрителей (от числа посадочных мест);

В то же время сохраняются режим социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.

Напомним, в Екатеринбурге с 3 сентября можно записаться на прием к участковому терапевту и к узким специалистам. До этого, 7 августа, замгубернатора Павел Креков анонсировал полноценное возобновление плановой медпомощи к сентябрю.

Добавим, в соседней Челябинской области профосмотры и диспансеризацию взрослого населения разрешили с 1 сентября, в Курганской – в конце августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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