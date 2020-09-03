В Екатеринбурге возобновляется плановая медицинская помощь

С 3 сентября возобновляется плановая медицинская помощь в поликлиниках Екатеринбурга. Записаться на прием к участковому терапевту и к узким специалистам пациенты могут привычными способами: по телефонам единой городской регистратуры (204-76-76), контакт-центра поликлиники или через сайт больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления здравоохранения города, поликлиники будут работать с соблюдением требований противоинфекционной безопасности: между приемами будет проводиться санитарная обработка помещений, пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции, наличие маски и бахил обязательны.

«С целью обеспечения доступности медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории города Екатеринбурга мы возобновляем в поликлиниках плановую медицинскую помощь. Мы понимаем, как важно в непростых эпидемиологических условиях оказывать необходимую медицинскую помощь горожанам. С учетом всех методических рекомендаций от Роспотребнадзора РФ в поликлиниках открывается вся профильная помощь. Это необходимо, несмотря на то, что еще выявляются новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», – рассказал начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Отметим, что кабинеты неотложной помощи, как и ранее, продолжают свою работу и прием горожан с признаками заболевания.

Напомним, 7 августа замгубернатора Павел Креков анонсировал полноценное возобновление плановой медпомощи к сентябрю.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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