Сотовый кандидата в депутаты из Тагила разместили на сайте интим-услуг: «Уроды по беспределу пошли»

Номер телефона кандидата в депутаты городской думы Нижнего Тагила Надежды Журавлевой разместили на сайте интим-услуг, из-за чего женщину атаковали любители «клубнички». Она обратилась в полицию. «То, что вы разместили мой номер телефона на сомнительных сайтах знакомств, вам поперек горла встанет. Вы, уроды моральные, пошли по беспределу», – прокомментировала Надежда на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, это не первый случай проявления агрессии в отношении Надежды Журавлевой. Как уже сообщал «Новый День», поздним вечером 9 сентября на нее и ее мужа напали неизвестные. В нападении супруги подозревают агитаторов соперника Журавлевой по округу № 10, кандидата от ЕР Александра Долгорукова. «Яблочники» обратились с открытым письмом к губернатору и в ГУ МВД региона с требованием провести расследование.

Отметим, что Журавлева, представлявшая общественную организацию «Тагил за перемены» и партию «Яблоко», проиграла на довыборах, заняв второе место и не попав в думу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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