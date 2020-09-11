В Нижнем Тагиле на кандидата от «Яблока» напали люди, похожие на агитаторов «Единой России». Полиция начала проверку

В Нижним Тагиле на довыборах в местную думу случился скандал. Поздним вечером 9 сентября на кандидата от партии «Яблоко» Надежду Журавлеву и ее мужа напали неизвестные. В нападении заподозрили агитаторов соперника Журавлевой по округу № 10, кандидата «Единой России» Александра Долгорукова. «Яблочники» выступили с открытом письмом к губернатору и в ГУ МВД региона с требованием провести расследование.

Как описывают ситуацию активисты «Яблока», Надежде Журавлевой позвонили неравнодушные жители и сообщили, что ее агитационные плакаты в районе срывает группа неизвестных из пяти человек, они передвигаются на серой «Ладе Гранта». Журавлева и ее муж выехали на место, действительно застали провокаторов и начали снимать действия неизвестных на камеру. После чего к Журавлевой подошел мужчина из группы и пытался выбить камеру из ее рук. За Надежду вступился ее муж, началась потасовка. Как сообщают в региональном отделении «Яблока», в результате инцидента супруги получили множественные повреждения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

В группе нападавших «яблочники» опознали агитаторов кандидата от «Единой России». «Удалось установить личность одного из нападавших. Это Губин Олег Юрьевич, координатор по городу Нижний Тагил Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив «Общее дело». Также, согласно открытым источникам, Олег Губин является членом действующей административной комиссии при мэрии Нижнего Тагила и членом участковой избирательной комиссии Нижнего Тагила № 2155 с правом решающего голоса, от партии «Единая Россия», – написал в открытом письме координатор «Яблока» в Свердловской области Сергей Хоренженко.

Активист Артур Сафин указал, что в группе также была сотрудница отдела кадров ФОК «Президентский» Галина Слободчикова, упомянув, что физкультурно-оздоровительный комплекс как раз возглавляет Александр Долгоруков, баллотирующийся в нижнетагильскую думу.

«Очевидно, что нападение на Надежду Журавлеву связано с ее общественной и политической деятельностью. Считаем, что государство должно охранять интересы общества от подобных преступных действий, направленных на вмешательство в деятельность органов местного самоуправления и политических партий на территории Свердловской области», – говорится в обращении свердловского «Яблока» к губернатору Евгению Куйвашеву и в ГУ МВД области.

Получить комментарий от Александра Долгорукова «Новому Дню» не удалось. Как сообщили в приемной ФОК «Президентский», он отказывается общаться с журналистами.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что Надежда Журавлева 10 сентября обратилась с заявлением о нападении. «По данному факту в ОП №16 проводится проверка. По результатам будет принято обоснованное решение», – сообщили «Новому Дню» в полиции.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Валентина Ярославцева

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