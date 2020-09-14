На довыборах в Путинграде кандидат от «Яблока» обошла КПРФ, СР и ЛДПР

На дополнительных выборах в городскую думу Нижнего Тагила второе место неожиданно заняла кандидат от партии «Яблоко», кладовщик одного из подразделений «Евраза» Надежда Журавлева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Журавлева получила 515 голосов избирателей, или 24,88%. Победитель, единоросс Александр Долгоруков, получил 42,03%. На третьем месте – кандидат от КПРФ Михаил Бояркин, 13,57%, на четвертом – эсер Сергей Шамшуркин (10,56%). Представитель ЛДПР не набрал и 3%.

Напомним, за несколько дней до выборов в Нижнем Тагиле разразился скандал. Поздним вечером 9 сентября на кандидата от партии «Яблоко» Надежду Журавлеву и ее мужа напали неизвестные. В нападении заподозрили агитаторов соперника Журавлевой по округу № 10, кандидата «Единой России» Александра Долгорукова. «Яблочники» выступили с открытым письмом к губернатору и к ГУ МВД региона с требованием провести расследование. В результате инцидента супруги получили множественные повреждения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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