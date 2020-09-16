Цуканов объяснил победу ЕР на выборах событиями в Белоруссии

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов, комментируя итоги выборов, которые состоялись в минувшие выходные, отметил, что лидерство подтвердила «Единая Россия». «Прогнозы были более скромные, чем показали выборы. Наверно, некоторые события, которые происходят за пределами РФ, стимулировали граждан голосовать за стабильность – политическую и экономическую. Все задачи, которые перед собой ставили регионы, а основные выборы у нас проходили в Челябинске, Кургане и Ямале, – выполнены. Большинство депутатов – члены ЕР, две трети, то есть парламентское большинство, они себе обеспечили», – подчеркнул полпред.

По его словам, только в одном муниципальном образовании не было большинства ЕР. «О чем это говорит? Остальным партиям надо более тщательно заниматься кадрами, быть доступными и информировать граждан о своих программах, никто не мешал, но раз люди проголосовали за «Единую Россию», значит, эта работа более качественно поставлена», – объяснил он.

Цуканов подчеркнул, что особых нарушений не было. «Я провел совещание с правоохранительными органами, мы мониторили ситуацию, я просил обратить внимание на подготовку к выборной кампании и соблюдение законности, чтобы люди могли иметь возможность свободного волеизъявления безо всякого давления. Замечания, которые были, мы рассматривали, но серьезных нарушений мы не увидели», – добавил полпред.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

В полпредстве оценили трехдневное голосование: «Основная явка была в последний день». / Полпред Цуканов: «Несмотря на коронавирус, задачу по нацпроектам никто не снимал». / На Урале организовали незаконный бизнес на страхах предпринимателей перед оперштабом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»