«Все произойдет неожиданно»: глава РАПК связал возможные досрочные выборы в Госдуму с белорусским вопросом

В России уже в ближайшее время возможны новые изменения в избирательном законодательстве, которые обеспечат проведение досрочных выборов в Госдуму. Как считает глава Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, единый день голосования (ЕДГ) может быть перенесен на весну, в результате выборы депутатов нижней палаты российского парламента пройдут уже через полгода. В комментарии РИА «Новый День» эксперт дал понять, что такое решение может быть связано, в том числе, с белорусским вопросом.

«Перенос единого дня голосования на весну очень возможен. Разговоры об этом идут много лет, скорее всего, к этому склонятся как к разумному решению», – сказал Куртов.

Он отметил, что пока говорить, будет ли перенесена думская кампания, пока рано, но соответствующее «ощущение» – есть. «Думаю, все произойдет неожиданно, как обычно у нас бывает. «Война» всегда начинается вдруг. Пока мы только обсуждаем это, говорить, будет или нет, сложно, но ощущение, что выборы в Госдуму будут перенесены уже на весну 2021 года, есть», – сказал глава РАПК.

По его мнению, это решение может быть принято под будущие изменения в политическом поле страны. «Это может быть сделано, чтобы успокоить политическую ситуацию в стране, раньше начать какие-то действия, которые планируются сейчас…У нас еще не закончилось взаимодействие с той же Белоруссией. Вполне возможно, так могут быть какие-то связанные с этим действия, которые потребуют более раннего избрания Государственной думы», – заключил эксперт.

Напомним, 7 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что с «неудобного», сентября единый день голосования можно было бы перенести на апрель. При этом она отметила, что тема досрочных выборов в Госдуму сейчас не обсуждается.

Как сообщал «Новый День», дискуссия о досрочных выборах в Госдуму периодически возникает в российском информационном пространстве в том числе в связи с принятием поправок к Конституции и изменением полномочий нижней палаты парламента. Согласно действующему законодательству, Единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.20

Фиаско Кремля: партии-«спойлеры» отобрали голоса у «Единой России», а не оппозиции. / Жесткий дипломатический ответ: Сергей Лавров отменил визит в Берлин. / «Ничем хорошим эта имитация имитации не кончится». Вице-спикер Госдумы назвал ситуацию с выборами «очень плохой». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»