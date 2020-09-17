Екатеринбуржец заочно арестован за антироссийскую акцию в Киеве

По ходатайству следователей ГСУ СКР суд заочно арестовал 24-летнего жителя Екатеринбурга Юрия Изотова. Он обвиняется в нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой.

Как сообщили в Центральном аппарате СКР, по версии следствия, 18 февраля 2018 года Изотов вместе с Михаилом Агафоновым и другими лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. Они напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве, забросали его камнями и другими предметами, разбили окна, чем нарушили нормальный режим работы российского учреждения, и причинили крупный материальный ущерб. Следствие считает, что это было сделано для осложнения отношений между Россией и Украиной.

От российского правосудия Изотов скрывается за границей, он объявлен в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемого.

Ранее в рамках расследования этого дела к уголовной ответственности был привлечен житель Москвы Михаил Агафонов, которому также заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в международный розыск. Следствием продолжается расследование обстоятельств нападений на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале 2018 года на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российские представители потребовали, чтобы международное сообщество отреагировало на выходки украинских радикалов. «Три дня назад в Киеве произошло нападение на Российский центр науки и культуры. В присутствии 50 детей агрессивно настроенные молодчики-националисты разгромили здание и сожгли российский флаг», – сообщил тогда вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. «Если это и есть европейские ценности, то нам с ними не по пути. Это вопиющее нарушение международных договоров и правил. Поэтому прошу обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию», – заключил парламентарий.

Екатеринбург, Москва, Киев, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва, Киев. Другие новости 17.09.20

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