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Пятница, 18 сентября 2020, 08:54 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» привез четыре очка с выезда

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил выездную серию из двух матчей, в которых встретился с нижнекамским «Нефтехимиком» и пекинским «Кунь Лунем», последние пока выступают в Мытыщах. Обе игры завершились победой екатеринбургского клуба – со счетом 3:6 и 2:5 в пользу гостей соответственно.

Следующие три игры «Автомобилист» проведет дома. Ближайший матч состоится в воскресенье, 20 сентября. Соперником команды станет омский «Авангард». Билеты на этот матч появятся в продаже накануне. Правда, по остаточному принципу. Из-за послаблений в режиме ограничений в Свердловской области, связанных с Covid-19, в регионе разрешили заполнять спортобъекты на 50%. Владельцы уже купленных на текущий сезон абонементов смогут обменять их на другие – на свои привычные места и сектора (с доплатой, если это более дорогой сектор и без доплаты, если это места той же ценовой категории). Также смогут приобрести абонементы владельцы прошлогодних сезонных карт. На оставшиеся места будут доступны билеты на отдельные матчи и абонементы выходного дня.

Екатеринбург, Елена Сычева

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