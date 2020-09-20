Свердловская область заняла 7-е место в РФ по числу спортивных объектов (ИНФОГРАФИКА)

Свердловская область заняла седьмую строчку в топ-10 регионов по обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры. Рейтинг составило Министерство спорта РФ.

По данным 2019 года, в Свердловской области – 9 697 спортивных объектов. Ниже нее в десятке оказались Челябинская и Кемеровская области (8 523 и 7 995 соответственно), а также город Санкт-Петербург (7 937).

Первое место ожидаемо заняла Москва (23 882), на втором и третьем – с большим отрывом от лидера – Башкирия (12 462) и Татарстан (11 065). Далее идут Московская область (10 978), Краснодарский край (10 663) и Ростовская область (10 575).

Отметим, что в топ-10 вошли шесть из 11 субъектов РФ, где в 2018 году прошли матчи чемпионата мира по футболу: Москва, Татарстан (Казань), Свердловская область (Екатеринбург), Ростовская область (Ростов-на-Дону), Краснодарский край (Сочи) и Санкт-Петербург. Во всех шести городах к ЧМ-2018 строились и реконструировались стадионы. Например, Центральный стадион в Екатеринбурге реконструировали с 2015 по 2018 год. Дебютный матч на обновленной «Екатеринбург Арене» прошел 1 апреля 2018 года.

Сейчас Екатеринбург готовится к проведению Универсиады-2023, для которого будет построены новые и реконструированы существующие объекты. Вчера был официально презентован логотип Универсиады.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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