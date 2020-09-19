В Екатеринбурге презентовали официальный логотип Универсиады-2023

Сегодня ночью во время фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге был представлен логотип Всемирных студенческих игр FISU, которые пройдут в 2023 году.

Как сообщает оргкомитет игр, логотип был разработан агентством «Лориен» из Казани. Он сочетает в себе простые геометрические формы, минимализм, конструктивизм и современную анимацию. Основа логотипа – латинская буква U, которая объединяет все эмблемы Студенческих игр. Она дополняется элементами, отражающими ценности соревнований и энергию участников.

Вместе с логотипом изменились пиктограммы видов спорта. Привычный силуэт человека заменили детали разных видов спорта. Например, изображение волана символизирует бадминтон, кольца на фоне помоста – спортивную гимнастику, а изгибы беговых дорожек с фрагментом зеленого поля – легкую атлетику. Причем каждая новая пиктограмма состоит из элементов основной эмблемы турнира – простых геометрических фигур. Логотип будет дополнен собственным фирменным стилем до конца нынешнего года.

Напомним, в конце июня правительство РФ утвердило программу подготовки к проведению летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Ответственным координатором определено Минспорта РФ. Свердловская АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» будет осуществлять мониторинг выполнения плана мероприятий подготовки, собирать информацию от исполнителей и ежеквартально отчитываться перед Минспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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