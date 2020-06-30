Правительство РФ утвердило программу подготовки к Универсиаде-2023

Правительство РФ утвердило программу подготовки к проведению летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответственным координатором определено Минспорта РФ. АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» будет осуществлять мониторинг выполнения плана мероприятий подготовки, собирать информацию от исполнителей и ежеквартально отчитываться перед Минспорта.

Общая сумма на подготовку Универсиады определена в 58 млрд 597 млн рублей, в том числе 13 млрд 832,7 млн поступит из федерального бюджета, 28 млрд 520,9 млн – из бюджета Свердловской области и 16 млрд 244 млн рублей – из внебюджетных источников.

Непосредственно на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируется потратить 27 млрд 703 млн рублей, на деревню Универсиады – 15 млрд 918 млн рублей.

Из федерального бюджета планируется оплатить ремонтные и строительные работы на следующих объектах: стадион «Екатеринбург Арена»; спортивные сооружения УрФУ им. Бориса Ельцина; спортивный комплекс Екатеринбургского института физкультуры; Дворец дзюдо в Академическом (совместно с областным бюджетом); Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге (совместно с областным бюджетом).

На правительство области ляжет забота о реконструкции стадиона и бассейна «Калининец»; капремонт ДИВСа; адаптация для мероприятий Универсиады «Екатеринбург-Экспо»; ремонт спортивной школы имени Александра Козицына; ремонт бассейна «Юность»; объекты Уральской футбольной академии; стадион «Уралмаш»; капремонт стадиона «Динамо»; Академия волейбола имени Николая Карполя.

Частные инвесторы подготовят к Универсиаде Академию единоборств РМК, Дворец спорта АО «Уралэлектромедь», КРК «Уралец», ледовую арену УГМК, ангар бизнес-авиации аэропорта Кольцово.

Строительство объектов деревни Универсиады – общежития, медицинского центра, общественного центра, тренировочного поля – профинансируют Федерация и область вместе. Трансляцию, информационное сопровождение и меры безопасности оплатит бюджет РФ. Медицинское сопровождение будет оказано за счет бюджета Свердловской области.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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