«Единая Россия» не пустит СМИ посмотреть на свои праймериз

Екатеринбургские единороссы проведут праймериз 22 сентября в полностью закрытом режиме: только выборщики и кандидаты. Присутствие журналистов не предполагается.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения ЕР, такое решение связано с пандемией коронавируса: «Будет проводиться в закрытом режиме, так как может быть много желающих, а санитарные нормы соблюсти тогда не получится».

Напомним, предварительное голосование состоится уже завтра. Кандидата по округу № 3 будут выбирать во Дворце культуры «Верх-Исетский», а по округу № 9 – в мультимедийном парке «Россия – моя история». Голосование пройдет по четвертой, «закрытой» модели: выбирать кандидатов в гордуму будут специальные выборщики от партии, 31 человек в округе № 3 и 35 человек в округе № 9. В округе № 3 на праймериз заявились четыре человека, в округе № 9 – пять.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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