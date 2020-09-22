Ночью на Полевском тракте погиб пешеход, неожиданно выбежавший на дорогу (ФОТО)

Мужчина-пешеход погиб накануне вечером на 18 км Полевского тракта.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского УГИБДД, около 21:00 водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», ехавший со стороны Екатеринбурга в сторону поселка Горный Щит, сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончался на месте, его личность устанавливается.

Автомобилем «Митсубиси Лансер» управлял мужчина 1995 года рождения, имеющий стаж вождения 5 лет. Он пояснил, что пешеход появился на проезжей частьи неожиданно. Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось.

Отметим, что это уже третий подобный случай за последнее время. Около полуночи 19 августа на перекрестке улиц Краснолесья и Мехренцева погиб пешеход, который неожиданно выскочил на дорогу перед автомобилем, побежав на автобусную остановку на другой стороне улицы. В полночь 21 августа водитель автомобиля «Хундай Солярис» ехал по улице Металлургов со стороны Викулова, когда на дорогу в неположенном месте выбежал пешеход. «Хундай Солярис» сбил его, а потом столкнулся с попутным автомобилем «Митсубиси» и опрокинулся. В результате и пешеход, и водитель «Хундая» погибли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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