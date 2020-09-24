Тагильчанину предъявлено обвинение в педофилии

В Нижнем Тагиле задержан 44-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней и несовершеннолетней.

Как сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по версии следствия, преступления были совершены обвиняемым в январе и августе 2020 года. Сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать подозреваемого, генетический профиль которого совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы. Потерпевшие девочки уверенно опознали обвиняемого среди ряда представленных им лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что преступления, о которых идет речь, вызвали широкий общественный резонанс в Нижнем Тагиле. Глава гарнизона местной полиции Ибрагим Абдулкадыров взял работу по поиску подозреваемого на личный контроль и создал несколько оперативных групп из числа наиболее опытных сыщиков уголовного розыска.

Подозреваемый обратил на себя внимания сыщиков тем, что, увидев маленьких девочек, шел за ними следом. Как выяснилось, раньше он в поле зрения полиции не попадал. «Обвиняемый характеризуется исключительно положительно, ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался. Проживал с сожительницей в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек. Брали подозреваемого представители угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН. Операция проводилась непосредственно по месту работы гражданина, на одном из крупных местных предприятий», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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