Верхотурье 3.0: как возрождается духовный центр Урала (ФОТО)

В Верхотурье прошли торжества по поводу одного из главных местных праздников – обретения мощей святого Симеона. Как обычно, в этот день в городе было множество паломников.

Крестовоздвиженский храм – третий по размеру в России – после московского храма Христа Спасителя и петербургского Исаакиевского собора – был заполнен наполовину.

Это, впрочем, не омрачило атмосферы праздника – ни клирикам, ни паломникам. В том числе тем, кто прошли Симеоновской тропой – из Екатеринбурга пешком.

«В этом году самый дождливый за 11 лет получился крестный ход, нас как будто хотели испытать. Прошло полную дистанцию 35 человек, 80 максимальное количество одновременно идущих, всего около 200 человек», – рассказал исполнительный директор Уральского православного патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, руководитель проекта «Симеонова тропа» Олег Морозов.

Солнечная погода, которая, по выражению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, стала подарком святого Симеона, позволила рассмотреть гостям праздника Крестовоздвиженский храм в деталях. За последние пару лет он сильно изменился внешне. Если в 2017-м главный объект монастырского комплекса выглядел обшарпанным и просил ремонта, то сейчас ситуация изменилась – здание отремонтировали с внешней стороны, восстановив фасады и укрепив кровлю. Об этом рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Верхотуртье. 2017 год. Верхотуртье. 2017 год. Верхотуртье. 2017 год.

«Соблюдены все необходимые нормы, проведены экспертизы, обычно восстановление храмов происходит иначе, ставится задача – и к работам сразу приступают. Но наша глобальная цель – восстановить духовную столицу Урала. Поэтому в 2018 и 2019 годах были проделаны работы по восстановлению облика Крестовоздвиженского собора и противоаварийные работы, которые позволят не допускать протечек и перейти к полноценной реконструкции храма. Мы очень рады, что администрация губернатора, губернатор Свердловской области, присоединились к этому проекту в прошлом году, и мы можем сказать, что впервые в истории этого монастыря разрабатывается полноценный проект реконструкции Крестовоздвиженского собора, проект, аналогов которому нет в Свердловской области. То есть с такой основательностью и серьезностью никто и никогда не походил к этому делу», – отметил Андреев.

Работы ведутся не только в соборе, но и в доме игумена – там также отремонтировали фасад, а в планах – восстановление внутреннего убранства здания. «Наша задача восстановить все объекты внутри комплекса. Проект будет готов в марте 2021 года, мы планируем выйти на стройку в следующем году», – отметил директор фонда.

В беседе с «Новым Днем» он подтвердил, что во время реконструкции будет восстановлена и фреска, изображающая воздвижение креста со Спасителем, расположенная во внутренней части купола монастыря.

В свою очередь губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что для развития Верхотурья правительство разработало и реализует программу по формированию туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала». «Наша задача – сохранить историю этого места, дать жизнь новым туристическим проектам, создать инфраструктуру, удобную для гостей и для местных жителей. ​Работа здесь идет сегодня при поддержке благотворителей, неравнодушных к сохранению духовных ценностей», – сказал он во время сегодняшнего визита в Верхотурье.

Напомним, программу, о которой сказал Куйвашев, областные власти создали еще в 2014 году. Она называлась «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года». «Новому Дню» не удалось уточнить, была ли она продлена, но прежде предполагалось, что за эти шесть лет будут построены гостиница для паломников, разработан проект комплексного освоения территории возле железнодорожного вокзала площадью 60 гектаров. Также по программе к 2020 году должны были полностью восстановить все архитектурные ансамбли Покровского женского монастыря и Свято-Николаевского мужского монастыря, а ещё к 2016 году – все объекты Верхотурского кремля.

До прихода благотворителей работы в монастыре не двигались, а кремль, например, отремонтировали только в этом году – там восстановили стену, которая выходит на берег реки Туры. Ранее она была полностью разрушена, хотя территория кремля по-прежнему не благоустроена до конца, работы там еще ведутся.

Что до минимальной инфраструктуры, необходимой для туристов, то Верхотурье по-прежнему испытывает проблемы с ней. В первую очередь, с транспортной. С этого года в Верхотурье стала ходить «Ласточка», правда, она отправляется из Екатеринбурга в 17:26 и приезжает в Верхотурье в 21:47 (в обратную дорогу старт из Верхотурья в 04:26, а прибывает в Екатеринбург в 09:27). Так что Верхотурье доступно для массового туриста только на неудобных рейсовых или на экскурсионных автобусах. Второй момент – объекты размещения. В Верхотурье работает только одна гостиница – «Соболь», открытая при губернаторе Эдуарде Росселе. Появился несколько лет назад гостевой дом «Бабинов», но этого мало для того, чтобы в Верхотурье ехали туристы. «Вчера до самой ночи искала, где там можно переночевать, но ничего не нашла. Гостиницы предусмотрительными паломниками разобраны уже месяц как, хостелы и квартиры посуточно тоже, в монастырях все под завязку, только если в храме на полу, ни за какие деньги не могу найти ночлег», – пожаловалась екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова.

По-прежнему у Верхотурья не складываются отношения с общепитом. Кроме монастырской трапезной и пары кафе с «домашней» кухней в духовной столице ничего нет. Конечно, паломники едут за другой пищей – духовной, но если хочется, чтобы развивался город, а не только храмовые комплексы, для обычных туристов, которые рассматривают церкви как часть культурной программы, тоже нужно обеспечить необходимое.

За проекты по возрождению Верхотурья и развития его как Уральской лавры брались и при губернаторе Эдуарде Росселе, и при Александре Мишарине. Но пока никому не удалось довести начатое до конца. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, впрочем, настроен оптимистично. «Тут такая благодать, что через какое-то время чувствуешь большую наполненность духа, который идет от праведного Симеона Верхотурского. Он жил очень скромно, может, поэтому монастырь до сих пор в таком состоянии. Но есть добрые люди, которые помогают. Мы пытаемся восстановить программу возрождения духовного центра Урала, это дается с большим трудом, но благотворители, Фонд святой Екатерины выделяли деньги на работы в Крестовоздвиженском соборе, и очень хочется верить, что через какое-то время проект вернется в нашу жизнь, и монастырь станет жемчужиной нашей уральской земли», – добавил владыка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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