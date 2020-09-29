Бидонько назвал «квоту» для начинающих депутатов в Госдуме и заксо

При формировании нового созыва законодательного собрания, муниципальной думы, Госдумы оптимальная доля новичков не должна превышать 20 процентов, в крайнем случае их может быть 25%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое личное мнение высказал на пресс-конференции свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько. Чиновник объяснил это следующим образом: существуют вопросы, решение которых затягивается на годы, и начинающие депутаты не всегда могут достаточно быстро вникнуть в их суть. В этом смысле опытные депутаты всегда смогут помочь им разобраться, станут своего рода наставниками для тех, кто только начинает политическую карьеру.

В то же время он подчеркнул, что пытаться как-то искусственно регулировать этот баланс во время выборов 2021 года правительство области не собирается.

Как уже сообщал «Новый День», после выборов в заксобрание 2016 года из 50 народных избранников, работавших с 2011 по 2016 год, свои мандаты сохранили только 26 – чуть больше половины. За последние четыре года работы в заксо пришли еще шесть новичков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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