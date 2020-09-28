Четыре года заксо: две реформы правительства, отмена выборов, потеря шести депутатов

Сегодня исполняется ровно четыре года с того дня, как в областном Доме правительства состоялось торжественное вручение депутатских мандатов новому созыву регионального заксобрания. Поздравляя новоиспеченных народных избранников, губернатор Евгений Куйвашев сказал, что результаты выборов – это только аванс, который депутатам надо отработать перед избирателями. «Я как губернатор тоже рассчитываю на вашу поддержку», – подчеркнул он. «Новый День» вспомнил, чем запомнились эти четыре года. Ведь работать нынешнему созыву осталось около 10 месяцев, а потом депутатов ждет новая выборная кампания, так что уже можно подводить некоторые итоги.

Реформа правительства: вся власть – губернатору

Уже в октябре 2016 года депутаты продемонстрировали поддержку, о которой просил губернатор. 17 октября они приняли законопроект о внесении изменений в устав области. С докладом о предлагаемых поправках выступил и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тунгусов. Депутаты согласились с тем, что в регионе будет два основных органа власти – это правительство и администрация губернатора. Они оба будут напрямую подчиняться главе региона. Пост председателя правительства, с которого незадолго до этого ушел Денис Паслер, был упразднен. В ноябре заксо поддержало назначение первыми вице-губернаторами Владимира Тунгусова и Алексея Орлова, первого – по политическим вопросам, второго – по хозяйственным.

Через два года, после изгнания из власти Владимира Тунгусова и выборов в городскую думу Екатеринбурга, заксо еще раз поддержало Куйвашева в его стремлении реформировать органы областной исполнительной власти. Администрация губернатора была преобразована в аппарат губернатора и правительства, пост первого заместителя губернатора – главы администрации губернатора упразднен. Появилась должность вице-губернатора по внутренней политике, которую занял депутат Госдумы Сергей Бидонько. Пока эта структура областного правительства остается неизменной.

Отмена выборов мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила

Действующий созыв заксобрания запомнится окончательной отменой прямых выборов глав муниципалитетов на всей территории области. Работу, которую начал предыдущий созыв в 2015 году, ударно завершил действующий. В марте 2018 года губернатор Евгений Куйвашев внес в заксо законопроект об избрании мэра Екатеринбурга по конкурсу и пояснил: «Эта схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера. И выбор был достойный… Я уверен, что после принятия изменений ни у кого не останется вопросов, кто за что отвечает в городе. А накануне «Экспо» это просто необходимо». К слову, «Экспо-2025» область так и не получила.

Екатеринбургская оппозиция во главе с тогда еще мэром Евгением Ройзманом выступила резко против законопроекта. Накануне рассмотрения законопроекта в заксо состоялся крупный митинг сторонников прямых выборов, на который пришли около 3 тысяч человек. Но это не помогло: на заседании 3 апреля 2018 года отмену прямых выборов в Екатеринбурге поддержали 42 депутата из 46 присутствующих. В мае Евгений Ройзман досрочно сложил полномочия в знак протеста против отмены выборов. Всего через несколько дней после него Свердловскую область покинул последний «сильный» мэр – глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Президент предложил ему пост и.о. губернатора Магаданской области. А уже 5 июня заксобрание отменило прямые выборы главы Нижнего Тагила, заменив их конкурсной процедурой.

Перестановки в депутатском корпусе

За четыре года работы текущего созыва заксобрания были досрочно прекращены полномочия шести депутатов из 50. Причины – самые разные, от повышения до прокурорского представления.

Наиболее заметной была текучка кадров во фракции «Справедливой России». Из пяти депутатов, избранных в 2016 году, до сего дня доработали только двое: Виктор Маслаков и Андрей Жуковский. Хотя последний уже два года живет и работает преимущественно в Омске, он не считает это основанием для сложения полномочий депутата. Как уже сообщал «Новый День», именно назначение бывшего депутата Госдумы от СР Александра Буркова и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года привело к заметной миграции его однопартийцев. Например, депутат заксо Дмитрий Ионин получил мандат Буркова и сменил место работы на Госдуму. Место Ионина в заксо занял Геннадий Ушаков. Эсер Евгений Лобов ушел весной 2018 года просто так – по собственному желанию. Его заменил Егор Шаламовских.

Самой долгой и скандальной была эпопея с уходом из заксо члена фракции СР Армена Карапетяна. Сначала он оказался в числе десяти депутатов, заподозренных прокуратурой в сокрытии доходов и недвижимости. Дошло до суда, депутатов пугали лишением мандатов. Между первым и вторым заседанием суда заксобрание успело собраться на пленарное заседание и лишить Карапетяна мандата самостоятельно. Он пытался оспорить это решение, но безуспешно. Его мандат перешел Александру Юланову.

Состав фракции «Единой России» изменился незначительно. В сентябре 2018 года ушел депутат Игорь Володин, которого избрали депутатом, а потом – и спикером гордумы Екатеринбурга. Его место досталось Владимиру Смирнову, правда, только через год – после проведения довыборов. Еще один единоросс, Владимир Ильиных, ушел из заксо в ноябре 2019 года – его позвал к себе в Оренбургскую область старый знакомый Денис Паслер, ставший там губернатором. Мандат Ильиных достался Виктору Бабенко – бывшему постпреду губернатора в заксо. Самым трагичным образом были прекращены полномочия депутата Анатолия Сухова: он скончался в августе 2019 году. Довыборы по его округу были сначала назначены на май, но из-за коронавируса перенесены на сентябрь. 13 сентября на них победил мэр Ивделя Петр Соколюк. Ожидается, что он принесет депутатскую присягу на первом осеннем заседании – 13 октября, и тогда число депутатов снова достигнет 50.

На 100% сохранила свой состав фракция ЛДПР. Правда, не исключено, что ненадолго: депутат этой фракции Александр Коркин обвиняется в непредумышленном убийстве. Дело уже находится в суде. Если депутат будет признан виновным, его полномочия будут прекращены.

Во фракции КПРФ, состоящей из четырех человек, персональный состав не изменился. Но в декабре 2017 года один из депутатов, Вячеслав Вегнер, был исключен из партии. По официальной версии, за то, что на губернаторских выборах поддержал единоросса Куйвашева.

Неизменной остается и межфракционная группа депутатов, состоящая из одного человека – Евгения Зяблицева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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