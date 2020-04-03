В ЦИК заявили о переносе 94 избирательных кампаний из-за вируса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила постановление о переносе всех выборов, которые должны были пройти в ряде регионов в период с 5 апреля по 21 июня. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, речь идет о голосовании по 94 избирательным кампаниям.

«Считать отложенным голосование на назначенных выборах в случае, если в отношении них ранее были приняты решения о переносе даты голосования... приостанавливаются все избирательные действия по подготовке и проведению референдумов», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она также отметила, что аналогичное решение может быть принято и в отношении еще назначенным кампаниям.

Напомним, в ходе заседания ЦИК, которое состоялось 27 марта, Элла Памфилова заявила, регионам рекомендовано перенести все запланированные на апрель и май местные выборы на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. По оценкам Центризбиркома, в сложившейся ситуации подготовиться к проведению голосования будет непросто.

Кроме того, она заявила, что перенос общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на единый день голосования 13 сентября, когда должны состояться выборы разного уровня, невозможен.

Она пояснила, что региональные выборы и голосование по Конституции не могут состояться в один день, так как «этого в принципе быть не может, поскольку это абсолютно разные по характеру кампании, они регулируются абсолютно разными законами». По ее словам, совмещение будет губительным для обеих компаний.

Как писал «Новый День», 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля. Дата проведения данного голосования пока не определена.

Вчера, 2 апреля, президент России продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4149 человек в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки скончались 4 пациента с COVID-19, за весь период – 34. Выздоровели 46 человек, всего – 281. Новые случаи заражения выявлены в 32 регионах. Заболевание коронавирусной инфекцией впервые зарегистрировано в Ингушетии (один случай) и в Еврейской автономной области (3 случая).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.03.20

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