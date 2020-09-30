Депутаты ставят новый заслон для народных законодательных инициатив

Группа депутатов заксобрания Свердловской области внесла законопроект, меняющий механизм регистрации инициативных групп, вносящих народные законопроекты.

Законопроект, внесенный депутатами Виктором Шептием, Владимиром Никитиным, Александром Коркиным и Игорем Аксеновым, уже опубликован на официальном сайте заксо. В нем говорится, что в течение трех дней после получения документов для регистрации инициативной группы председатель заксо должен направить народный законопроект и остальные документы инициаторов на внутреннюю экспертизу для получения заключения об их соответствии требованиям федерального и областного законодательства о референдуме, а также областного закона о правовых актах. В случае отрицательного результата проверки инициативная группа не регистрируется.

Напомним, сейчас в заксобрании уже находится один народный законопроект – о возвращении прямых выборов глав городов. Этим летом группа граждан «Народная инициатива» разработала законопроект о возвращении прямых выборов в Свердловской области, а потом начала собирать подписи горожан в его поддержку. Авторы законопроекта уже подали в заксо 13 тысяч подписей свердловчан, поддержавших инициативу. Теперь депутаты заксобрания должны рассмотреть обращение общественников о возврате прямых выборов мэров – законопроект успешно прошел этап проверки подписей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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