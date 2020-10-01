Пенсионеры Екатеринбурга жалуются, что проезд в режиме самоизоляции им обходится в 80 рублей

В Екатеринбурге работающие пенсионеры снова пожаловались на нарушение своих прав. Пока в Свердловской области действует режим самоизоляции для пожилых людей, многие из них пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до места работы. Но при этом продлить льготный тариф на Е-карте они не могут.

«Новый День» ранее уже писал об этой ситуации. Однако в компании «И-сеть» не стали менять правила тарифа. Между тем в редакцию агентства обратилась пожилая екатеринбурженка. Она рассказала, что в августе и сентябре она могла продлить поездки на Е-карте, но в октябре это сделать уже нельзя. «У меня еще есть 50 поездок, если теперь снова заплатить 469 рублей, то поездка будет обходиться в 80-90 рублей. А между тем, губернатор ограничил поездки и ввел самоизоляцию для людей 65 плюс», – пожаловалась пенсионерка.

В компании «И-сеть» «Новому Дню» сообщили, что продлить Е-карту на самом деле можно, но важно учитывать определенные обстоятельства. «Если карту пополняли в марте, апреле, мае, июне, то эти поездки, по указу губернатора, будут сохранены и автоматически восстановлены после снятия режима самоизоляции. Если же, грубо говоря, нарушались все правила самоизоляции, и поездками пользовались в течение того же августа – сентября, в том случае продление Е-карты происходит уже на общих основаниях: при условиях повторного пополнения. Если карта пополняется и продлевается до окончания сентября, то поездки все сохраняются, они суммируются и зачисляются на карту. Но это касается только тарифа «Месячный проездной билет – не более 50 поездок в течение календарного месяца», – прокомментировал специалист информационной службы «Е-карта».

Напомним, в начале этой недели губернатор Свердловской области вновь продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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