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Понедельник, 28 сентября 2020, 17:05 мск

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Куйвашев продлил самоизоляцию для пожилых свердловчан

Губернатор Евгений Куйвашев продлил еще на неделю, до 5 октября, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Указ опубликован на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», в регионе продолжают выявлять новые случаи заболевания Covid-19. Так, за минувшие сутки в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 146 пациентов. Свердловская область находится по этому показателю на девятом месте в стране. Всего с начала распространения Covid-19 заразились 28 862 свердловчанина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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