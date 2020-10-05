Штраф до 30 тысяч рублей за отсутствие маски грозит 1500 жителям области

В выходные в Свердловской области прошли масштабные рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и общественном транспорте. В отношении тех, кто не надел маски, составлено 1500 протоколов. Людям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области усилили контроль за соблюдением масочного режима. Мэры городов получили от регионального министерства общественной безопасности поручение проверять ношение масок в магазинах и общественном транспорте. В метро Екатеринбурга рейды начались еще в минувшую пятницу, а в выходные сотрудники министерства общественной безопасности, полиции и Росгвардии отправились в другие общественные места.

«В ходе рейдов 3 и 4 октября в Екатеринбурге и городах Свердловской области проведены проверки соблюдения масочного режима почти на 6 тысячах объектов торговли, 3 тысячах единиц общественного транспорта. Проведено около 21 тысячи профилактических бесед с гражданами. В отношении физических лиц составлены 1,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях», – сообщает сегодня региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За нарушение масочного режима грозит ответственность по ст. 20.6.1 КоАп РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Гражданам по этой статье грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, организациям – до 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

Горздрав Екатеринбурга готовится к эпидемии гриппа и ОРВИ. / Стоять в пробке на Макаровском мосту автомобилистам придется до июля (ФОТО). / Православная активистка – кандидат в депутаты попросила денег у единоверцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»