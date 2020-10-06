Гражданин Бразилии останется в екатеринбургском СИЗО до 3 ноября

Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи, обвиняемый властями Бразилии в особо тяжких преступлениях, останется в екатеринбургском СИЗО до 3 ноября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, представление прокурора было удовлетворено частично. Апелляция адвоката Виталия Черных об изменении бразильцу меры пресечения на не связанную с арестом была отклонена.



Напомним, 9 сентября гражданин Бразилии был арестован Ленинским судом Екатеринбурга на 30 суток, так как его разыскивал Интерпол. На родине Эдуардо Фаузи обвиняют в нападении на продюсерскую студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества. Тогда пять человек, включая его, напали на студию, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Находившийся в это время на объекте охранник смог потушить огонь. Причиной агрессии стал выпуск студией короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем. «Фактически это было всего лишь хулиганство, – отмечает адвокат, – но в Бразилии существует сильное гей-лобби, и мой доверитель боится, что станет его жертвой». Несмотря на то, что никто не пострадал, заявил адвокат, его доверителя обвинили в убийстве охранника.

Запрос на экстрадицию арестованного из Бразилии еще не пришел.

Екатеринбург, Рио-де-Жанейро, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Рио-де-Жанейро. Другие новости 06.10.20

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