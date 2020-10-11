Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» 14-й раз подряд обыграть «Трактор»

Екатеринбургский «Автомобилист» завершил домашнюю серию уверенной победой над челябинским «Трактором» со счетом 3:1. Это уже 14-й выигрыш подряд екатеринбуржцев в традиционном «уральском дерби». Лучшим игроком матча стал Павел Дацюк, который забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Вместе с Алексеем Макеевым (он также набрал сегодня три очка) 42-летний капитан «Автомобилиста» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут встречи «Трактор» больше владел инициативой и постоянно создавал опасные моменты возле ворот Якуба Коваржа. Но к середине первого периода хозяева раскачались и ответили успешной атакой, открыв счет. Гол забил Павел Дацюк с передачи Анатолия Голышева и Алексея Макеева. Перед перерывом обе команды лишились по игроку – Лукаш Седлак и Чарлз Геноуэй сцепились и были оба удалены до конца матча. Первый – за удар соперника головой, а второй – за удар клюшкой.

Второй период выдался еще более нервным, но без шайб. «Трактор» сумел отыграться на 47-й минуте, причем будучи в меньшинстве. Алексей Бывальцев выкатился один на один к воротам Якуба Коваржа и переиграл екатеринбургского голкипера. Впрочем, «Автомобилист» менее чем через минуту снова вырвался вперед, реализовав большинство. Отличился Андрей Обидин, ему ассистировали Дацюк и Макеев. На 58-й минуте капитан «Автомобилиста» забил третью шайбу и установил окончательный и победный счет в этом матче.

После игры главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился впечатлениями: «Я очень доволен сегодняшней игрой. Мы отлично играли в равенстве, прибавляли от периода к периоду. Наш второй период был лучше, чем первый, а третий лучше, чем второй».

Канадский специалист также оценил игру Алексея Макеева, который набрал 19 очков в 15 матчах и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата КХЛ.

«Его скорость и катание потрясающие, они создают отличную связку с Дацюком, их дуэт – это что-то невообразимое. Когда я увидел Макеева в первый раз в Рефтинском на летних сборах, то сразу же понял, что это игрок высокого класса с отличным броском. То, что он показывает, было ожидаемо», – прокомментировал Билл Питерс.

После сегодняшней победы «Автомобилист» снова возглавил Восточную конференцию. Следующие шесть матчей команда проведет на выезде и вернется в Екатеринбург 28 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.20

За сутки в Свердловской области – 209 случаев Covid-19, 88 пациентов на ИВЛ. / На Юго-Западе за ночь сгорели три автомобиля, еще один поврежден (ФОТО). / «Ест, спит, играет игрушками», – в минздраве следят за состоянием Полины из Карпинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»