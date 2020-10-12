Екатеринбургские общественники хотят спасти советское монументальное искусство: «Обидно, что это ценится на Западе, а у нас нет»

Общественная палата Екатеринбурга проведет слушания о том, как сохранить памятники позднесоветской архитектуры и монументального искусства. Поводом к дискуссии стала судьба Краснознаменной группы, которую снесли в 2013 году и до сих пор не восстановили, несмотря на обещания властей. Общественники хотят обсудить с экспертами возможность каталогизации таких объектов, чтобы впоследствии внести их в охранные списки – хотя бы на уровне региона.

Инициатором слушаний стал член общественной палаты Евгений Фатеев. В беседе с «Новым Днем» он рассказал, почему для него важна эта тема: «Краснознаменная группа у всех на слуху, но на самом деле это всего лишь верхушка айсберга большой проблемы. В Екатеринбурге огромное количество памятников советской архитектуры. Это мозаики, витражи (некоторые из них уже лежат в ящиках и могут пропасть), элементы монументального искусства в различных ведомственных учреждениях. Например, заслуживает внимания брежневский мурализм на панельках. У него есть свой дизайн, раньше его даже называли «Брежнев арт». На Западе такие объекты пользуются популярностью, потому что если их хорошо сфотографировать, «упаковать», это будет смотреться, скажу молодежным языком, прикольно. Обидно, что на Западе это ценится, а у нас нет. Есть в городе умирающий объект сграффито – на торце жилого дома на Химмаше. Это достаточно редкая техника, рельефный рисунок. Идеальный образчик советского сграффито – входная группа администрации города, там даже создан пространственный эффект. Еще нужно, конечно, ставить вопрос о некачественной реставрации памятников, как например это произошло с работой Бориса Тальберга «Человек освобожденный» возле ЦК «Урал». Нам важно собрать базу таких объектов. Сейчас есть проблема сохранения советского модернизма – совмода. Потому что такая архитектура практически не защищена государством. Девелоперы, коммунальщики могут легко уничтожить ее, а это плохо и неправильно. Поэтому необходим разговор с экспертным сообществом об этой проблеме».

Слушания в общественной палате Екатеринбурга пройдут в январе 2021 года – на последнем заседании созыва. Евгений Фатеев предлагает екатеринбуржцам принять участие в подготовке этих слушаний и пополнить список памятников советской архитектуры. Фотографии и координаты расположения объектов можно направлять на адрес bubnova_ti@ekadm.ru, затем они будут внесены в будущий каталог. После общественная палата планирует вынести вопрос об охране советских памятников в профильные ведомства и гордуму Екатеринбурга.

О том, где найти сохранившиеся со времен Свердловска мозаичные панно, витражи и барельефы, можно почитать в материалах «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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