Избирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборы в гордуму

Сегодня избирательная комиссия Екатеринбурга зарегистрировала еще четырех кандидатов на довыборы в городскую думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», были зарегистрированы два кандидата от КПРФ – Виталий Ряписов и Ольга Прожерина, и два кандидата от «Яблока» – Владислав Постников и Дмитрий Трынов. На заседание приехали только двое – Ряписов и Постников.

Кроме того, комиссия приняла решение об отказе в регистрации самовыдвиженцу Алексею Долгову и кандидату от Российского общенародного союза Ивану Волкову. Первый из них скрыл свою судимость по 307 ст. УК «Заведомо ложные показания», а также сдал 35 подписей вместо трехсот с лишним. Ивану Волкову было отказано из-за того, что он сдал 210 подписей – на сто меньше, чем надо.

Кроме того, в регистрации отказано самовыдвиженцам, вообще не сдавшим подписи, – Игорю Рубцову, Ивану Дыкману, Кириллу Алексеевскому, Павлу Гордееву, Константину Плашиннову, а также кандидату от РОС Михаилу Худояну.

Напомним, на прошлой неделе избирком зарегистрировал шесть первых кандидатов: Виталия Чачина и Антона Швалева от ЕР, Александра Каптюга (округ № 3) и Евгения Луконина (округ № 9) от ЛДПР и представителей «Справедливой России» – Оксану Иванову (округ № 3) и Александра Смолина (округ № 9).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.20

Главным по лесному хозяйству УрФО назначен бывший мэр Шали Сандаков. / Население Свердловской области за восемь месяцев сократилось почти на 12 тысяч человек. / Застройщики требуют от мэра и гордумы пресечь «создание препятствий» для отрасли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»