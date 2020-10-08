Избирком зарегистрировал 6 первых кандидатов в городскую думу

Сегодня, 8 октября, екатеринбургский избирком зарегистрировал шесть первых кандидатов на довыборы в гордуму – от трех политических партий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, первым был зарегистрирован кандидат по округу № 9 от ЕР Виталий Чачин (сам он на заседании не присутствовал). Вторым – Антон Швалев, также выдвинутый партией «Единая Россия» (по округу № 3). Он также на заседание не пришел. Председатель избиркома Вадим Антошин сообщил, что оба кандидата отсутствуют по служебной необходимости.

Следующими комиссия зарегистрировала кандидатов от ЛДПР Александра Каптюга (округ № 3) и Евгения Луконина (округ № 9).

Единственными кандидатами, которые посетили заседание, были представители «Справедливой России» – Оксана Иванова (округ № 3) и Александр Смолин (округ № 9).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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