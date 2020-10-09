Пять кандидатов в гордуму потратили на сбор подписей всего 1522 рубля

Избирательная комиссия Екатеринбурга опубликовала первые финансовые отчеты кандидатов на довыборы в городскую думу по округам № 3 и № 9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые траты сделали кандидаты-самовыдвиженцы, которым было необходимо оплатить изготовление подписных листов и сбор подписей. Транжирить большие суммы кандидаты не стали. Неработающий Алексей Долгов и предприниматель Евгений Мартышко положили на свои избирательные счета по 500 рублей, адвокат Ярослав Мелехин, специалист по продажам ПАО «Химмаш» Денис Шумихин и юрист Иван Волков – по 1000 рублей. Потратили они и того меньше: Долгов – 312 рублей, Мелехин – 210, Мартышко и Шумихин – по 300, Волков – 400. Таким образом, впятером кандидаты вложились в свои кампании на общую сумму 1522 рубля.

Добавим, что двое из них, Алексей Долгов и Иван Волков, скорее всего, зарегистрированы не будут. Наблюдатель от «Голоса» Александр Грезев, принимавший участие в проверке поданных ими подписей, написал на своей странице в соцсети, что эти кандидаты сдали почти в 10 раз меньше подписей, чем положено. Любопытно, что Иван Волков, в отличие от Долгова, – опытный участник выборов, но тактика у него своеобразная: он часто сдает в избирком пустые подписные листы, после чего получает отказ в регистрации. Так он поступил, например, в 2017 году во время выборов губернатора Свердловской области и в 2019 году во время довыборов в заксо по Орджоникидзевскому округу.

Напомним, вчера избирком зарегистрировал шесть первых кандидатов на довыборы в гордуму – от трех политических партий: ЕР, СР и ЛДПР. В понедельник, 12 октября, решится вопрос о регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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