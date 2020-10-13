Владелец алабая из Талицы заплатит 400 тысяч за то, что его пес загрыз человека

Владелец пилорамы Фархад К. в поселке Пионерском под Талицей, чья собака насмерть загрызла человека, заплатит 400 тысяч рублей. 250 тысяч получит мать погибшего, 150 тысяч – его сестра.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, решение было вынесено районным судом, собаковод пытался его оспорить, но облсуд оставил решение без изменений, оно вступило в силу. При этом ранее по иску прокурора мужчину обязали огородить территорию, где он содержит животных.

Напомним, в Талице 1 мая 2019 года сторожевой пес насмерть загрыз мужчину. Подвыпивший сельчанин зашел на территорию пилорамы, подошел к будке с алабаем, собака на него набросилась. Однако выяснилось, что собаки владельца пилорамы уже давно держали в страхе весь поселок. Во-первых, они содержались на неогороженной территории и, по признанию местных, часто разгуливали, волоча за собой будку. Во-вторых, через эту территорию сельчане ходили по своим делам, например, в лес. Ранее житель Пионерского Николай Конышев рассказывал журналистам, что в тот день погибший приходил к нему, спрашивал – где можно купить деревянные срезки. Он показал, как пройти на пилораму, а после и произошел инцидент. На просьбы крепко держать собак на привязи их хозяин не реагировал, а после гибели человека обвинил сельчан в том, что они «жалобу накатали, в интернет выбросили».

Алабай загрыз человека

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