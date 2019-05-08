Хозяину алабая-убийцы грозит два года лишения свободы за смерть человека (ВИДЕО)

Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, на которого напала крупная собака. Об инциденте в поселке Пионерский Талицкого городского округа, где алабай набросился на прохожего, стало известно на днях. Пес нанес мужчине травмы, от которых потерпевший скончался в больнице. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Алабай загрыз человека. Подробности

Пострадавшего обнаружил один из местных жителей, он же заснял на видео, как собака лает возле лежащего на земле человека. Отец очевидца Николай Конышев рассказал журналистам ВГТРК «Вести-Урал», что инцидент случился на территории местной пилорамы, которой владеет некий Фархад К. У собственника несколько крупных собак, охраняющих владения.

Николай говорит, что погибший в день трагедии приходил к нему, спрашивал – где можно купить деревянные срезки. Он показал, как пройти на пилораму, там после и произошел инцидент. Местные отмечают, что крупные псы много раз задирали других мелких животных и даже гонялись за людьми. «Отвязывались, бегали и пугали людей. Мужики на бревна залазили от собак. Я сам убегал от его собак», – рассказывает Николай Конышев.

Специалист Пионерской управы администрации Талицкого ГО Надежда Малышкина добавила, что жители уже просили чиновников принять меры и защитить их от соседа с крупными псами. Но с владельцем пилорамы проводили лишь «профилактические» беседы. «Жители предлагали территорию Фархада оградить забором, чтобы собаки за забор не выходили», – говорит Надежда Малышкина. Но реакции от владельца псов не было.

Сам Фархад с журналистами общаться отказался. По факту смерти человека следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В рамках данной статьи мужчине грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. «В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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