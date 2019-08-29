Владельца пилорамы в Талице заставили посадить собаку за забор после того, как она загрызла человека

В поселке Пионерский Талицкого района на территории пилорамы собака насмерть загрызла человека. По решению суда владельца пилорамы заставили огородить участок и не выпускать псов оттуда. Расследуется уголовное дело.

Жители поселка обратились в прокуратуру с жалобой на владельца пилорамы – его собаки находятся на свободном выгуле и опасны. 1 мая пес, принадлежащий владельцу пилорамы, насмерть загрыз мужчину. После нападения собаки его успели привезти в больницу, но спасти не смогли.

Прокуратура подала иск в суд с требованием заставить владельца участка огородить территорию и сделать предупреждающую надпись о наличии собак. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд требования удовлетворил, владелец должен поставить глухой забор с табличкой и не выпускать животных оттуда.

Хозяину собаки, которая растерзала человека, грозит уголовная ответственность – расследуется дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Алабай загрыз человека. Подробности

Талицкий район, служба информации

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