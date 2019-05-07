Жители поселка, где собака загрызла человека, требуют жестких мер: псы убивали и раньше

Жители поселка Пионерский в Талицком районе, где вчера крупная собака насмерть загрызла человека, еще несколько лет назад жаловались на ее хозяина в местную управу, но никаких решительных мер принято не было. История повторяет трагедию в Пальмино, о которой два года назад говорила вся страна.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» местные жители, владелец местной пилорамы Фархад К. держит сразу четырех алабаев. Были случаи, когда этих псов выпускали бегать по поселку, и они убивали меньших по размеру животных. Жители неоднократно жаловались в местную управу, но там дальше «профилактических бесед» с хозяином дело не шло. По словам сельчан, никто другой в Пионерском таких собак больше не держит, поэтому после вчерашнего шокирующего случая они не стесняются в выражениях, требуя для него в соцсетях самого сурового наказания. Однако большинство интернет-пользователей сомневаются, что это произойдет, считая, что ему все сойдет с рук.

Напомним, вчера стало известно, что собака, сидевшая на цепи у пилорамы в поселке Пионерский, кинулась на проходившего мимо местного жителя Николая и загрызла его. По словам источника «Новый День», это видели работники пилорамы, но побоялись вмешаться. У погибшего мужчины остались мать и сестра. Поскольку следователи усматривают в ситуации признаки небрежного отношения владельца собаки к своим обязанностям, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Однако, как сообщили РИА «Новый День» в следственном комитете, собака все еще жива и остается у хозяина. Следователи намерены обратиться к местным властям с просьбой принять меры по недопущению повторения подобных случаев.

Получить комментарий ни в администрации Талицкого района, ни в Пионерской поселковой управе пока не удалось: в муниципалитете сегодня отмечают день поминовения усопших.

К сожалению, это уже не первая в Свердловской области история смерти человека от собачьих клыков. В феврале 2017 года трагедия случилась в деревне Пальмино Таборинского района. В тот день бабушка с дедушкой отпустили 7-летнюю внучку погулять с друзьями. Через какое-то время девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва – ее загрызли собаки, принадлежащие двум местным жителям. Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели дочки она узнала уже после того, как родила третьего ребенка. Во время судебного процесса выяснилось, что растерзавшие ребенка псы давно наводили ужас на округу, бегая без намордников и нападая на мелких сородичей. Сельчане чувствовали, что рано или поздно случится большая беда. Однако владельцы собак – 43-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин – до последнего отрицали свою вину. 29 декабря 2017 года Тавдинский суд приговорил их к ограничению свободы сроком на полтора года, а также к выплате компенсации в 250 тысяч рублей семье погибшей девочки. После стараниями адвоката потерпевшей стороны сумма была увеличена до 1 млн рублей с каждого.

Талицкий район, Елена Владимирова

Талицкий район. Другие новости 07.05.19

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