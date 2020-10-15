Цуканов поставил в пример проигравшим кандидатам ветерана КПРФ: «Кто хочет, тот добьется»

Сегодня полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел очередное заседание совета политических партий, на котором подвели итоги единого дня голосования 13 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно много выступающих было из Челябинской и Курганской областей, а также из ЯНАО, где в этом году избирали региональные парламенты. Практически везде подавляющее большинство мандатов взяли представители «Единой России». Оппозиционеры пожаловались полпреду на многочисленные нарушения, например, подвоз избирателей автобусами (Курганская область), многократное завышение числа проголосовавших на дому (ЯНАО).

Николай Цуканов ответил, что по итогам единого дня голосования в округе было всего 300 обращений о нарушениях, и информация о большинстве из них не подтвердилась. «Вы или более качественно фиксируйте эти нарушения, или признайте, что эти обращения были эмоциональными», – сказал он, но все же поручил ГФИ на местах еще раз все внимательно проверить. Тем не менее, он заметил, что никто не может повлиять на свободу волеизъявления избирателя. «Когда человек остается наедине с собой в кабинке для голосования, он голосует так, как считает нужным, – он же не робот. Даже на участках, где голосуют военнослужащие, иногда нет единства мнения. Проигрывать надо уметь, хотя, конечно, никому не хочется», – заметил полпред.

На заседании выступила 72-летняя тюменская коммунистка Тамара Казанцева. Она заявила, что ей всячески препятствовали проводить агитационную работу, не согласовывали встречи с избирателями, и тогда она просто «плюнула» на согласования и все равно нашла возможность встретиться с электоратом. «И вас избрали? – поинтересовался Цуканов. – Вот видите, коллеги, вот вам яркий пример: если человек очень хочет что-то сделать, он этого добьется».

Он также прислушался к предложению Казанцевой составлять протокол голосования каждый вечер, если выборы проходят в течение нескольких дней. «Мы направим это предложение в ЦИК», – обещал полпред.

В завершение заседания Николай Цуканов резюмировал, что острая конкуренция на выборах заставляет органы власти более тщательно готовить стратегические документы, региональные и муниципальные программы. «Критика всегда держит партию власти в тонусе», – отметил Николай Цуканов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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